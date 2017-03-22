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Zeytinburnu'nda IŞİD operasyonu

IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

22 Mart 2017 01:52

Zeytinburnu'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu'da IŞİD'e yönelik operasyon düzenlenmişti.

Polis ekipleri, operasyonda Doğu Türkistan kökenli Çin vatandaşı H.Ö, A.O, Z.O ile Doğu Türkistan kökenli Türk vatandaşları A.M. ve A.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işlerlerinde arama yapan TEM ekipleri 2 Suriye kimliği, sahte olduğu değerlendirilen 21 pasaport, çeşitli hudut kapılarına ait mühürler, çok sayıda ilaç ve paketlenmiş askeri giysiler, cep telefonları ile dijital verilerin bulunduğu hafıza kartları ele geçirdi.

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

TEM ekipleri, 5 kişinin çatışma bölgelerine eleman aktarımı yapan kişiler olduğunu ileri sürdü. Mahkemeye çıkartılan Doğu Türkistan kökenli Çin vatandaşları H.Ö, A.O. ve Doğu Türkistan kökenli Türk vatandaşı A.S. tutuklanırken, Doğu Türkistan kökenli Çin vatandaşı Z.O ile Doğu Türkistan kökenli Türk vatandaşı A.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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