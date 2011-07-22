-ZEYTİNBURNU'NDA GERGİN GECE İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Zeytinburnu'nda araçlara zarar veren bölücü örgüt yandaşlarına tepki göstermek için toplanan ve uyarılarına rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Çırpıcı ve Veliefendi mahallelerinde bölücü örgüt yandaşı bir grup, çevredeki birkaç araca saldırarak camlarını kırdı. Bunun üzerine toplanan semt sakinleri, olaya tepki göstermek için Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe binasına yürümek istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sonrası dağılan gruptakiler ara sokaklara kaçtı. Bölgede güvenlik güçlerinin önlemleri sürerken, polis helikopterleri, mahalle havadan kontrol ediyor ve zaman zaman anonslarla uyarılar yapılıyor. Öte yandan, ilçedeki sokaklarda bazı kişilerin ellerinde sopalarla gruplar halinde bekledikleri görülüyor. Çevik kuvvet ekipleri de terör örgütü yandaşı gruplar ile onlara tepki gösteren mahalleliler arasında meydana gelecek olası bir gerginliği önlemek için kontrollerine devam ediyor. Polislerin sokaklara kontrol amaçlı girişleri sırasında pencerelere çıkan mahalle sakinleri, terör örgütü aleyhine slogan atarak polis lehine tezahüratta bulunuyor. Bölgede TOMA'lar hazır bekletilirken, terörle mücadele ekipleri ve Yunuslar da ilçede hazır bulunuyor. -OLAYLAR PROVOKASYON İlçede yapılan izinsiz gösteri ve yaşanan gerginlikle ilgili olarak AA muhabirine açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, olayları ilk günden beri takip ettiğini belirterek, şunları söyledi: ''Olay esnasında Kıbrıs'taydım. Bu gece saat 22.30 sıralarında uçaktan iner inmez ilçeye geldim. Olaylar tamamıyla provokasyondur. Birilerinin yine kardeşi kardeşin karşısına çıkarma oyunudur. Olayların yaşandığı yerdeki vatandaşlarımız derhal evlerine geri dönmelidir. İlçede yaşayan vatandaşlarımızın kimsenin oyunlarına alet olmamaları gerekiyor. Tüm mahalleliden özellikle gençlerden derhal evlerine dönmelerini rica ediyorum.'' Gece saatlerinde, bu süreçte hiç kimsenin evlerinden dışarı çıkmamalarını isteyen Aydın, ''Olası bir durumda güvenlik güçlerimiz her türlü donanımıyla olayları ve her türlü sorunu çözecek niteliktedir'' dedi. Bazı sosyal paylaşım ağlarındaki olaylarda ölen ve yaralananlar olduğu yönündeki iddiaları yönelik de Aydın, cep telefonundan söz konusu sosyal paylaşım ağlarındaki bu yöndeki mesajları göstererek, bu tür mesajların provokasyon içerikli olduğunu kaydetti. Aydın, ''Aksine bırakın öleni yaralanan bile yok'' diye konuştu. Belediye Başkanı Aydın, daha sonra Zeytinburnu Diyarbakırlılar Derneğinden gelen 2 kişinin daveti üzerine, dernek üyeleriyle görüşmek üzere bulunduğu bölgeden ayrıldı.