Zeytinburnu'nda fabrikada çıkan yangın kudaklama mı?

Bakırköy'deki bulunan Akın Tekstil fabrikası alanı içinde yer alan yediemin deposu saat 09:00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bölgeden çok sayıda itfaiye takımlarının katıldığı yangın söndürme çalışmaları sırasında gökyüzüne yükselen dumanlar Anadolu Yakası’ndan bile görüldü. Yangınla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 atölyenin yangından etkilendiğini ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen yangının kundaklama olduğunu duyduğunu belirtti. İBB ise saat 13:00 itibariyle yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakırköy’de tekstil depolarının bulunduğu alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın yerinden yükselen siyah dumanlar İstanbul semalarını kapladı. 5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında dumanlar Anadolu Yakası’ndan bile göründü. Yangının çıktığı geniş alanda televizyon dizisi "Öyle Bir Geçer Zamanki"nin "Karcı Holding" binası ile fabrika sahnelerinin çekildiği yer de bulunuyor.

Eskiden tekstil fabrikası olarak kullanılan Çırpıcı, Veliefendi Yolu, No: 49’daki binada saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekstil ile iplik, kağıt, kimyevi madde deposu, çakmak dolum ve üretim atölyeleri ile zemin kattında yediemin deposu ve garaj bulunan binadaki yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depolarda bulunan malzelemeler dışarı çıkartılmaya çalışıldı. Saat 09.30 sıralarında depolardan patlama sesleri yükseldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Çatıdaki itfaiye erleri son anada kurtuldu

İtfaiye erleri söndürme çalışması için çatıya çıktı. Çatıda çalışan itfaiye erlerinden 4’ü son anda aşağıya inerek canlarını kurtardı. Çatı, itfaiye ekiplerinin inmesinden kısa bir süre sonra alevler içinde kaldı. Yetkililer depolarda tekstil hammadesi kimyasallar ile kumaşların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

'200 personel 70 araç ile devam ediyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Saat 08.34’de alınan ihbarla alarma geçen İstanbul İtfaiyesi Bakırköy grubuyla 08.37’de yangına müdahale etti. Yaklaşık 36 bin m2 alan üzerinde kurulu olan ve içinde 60’a yakın işyeri bulunan eski fabrika binası yangınına takviye birlikler çağrıldı. Alanın geniş olması ve içinde çok sayıda yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunması nedeniyle yangın kısa sürede çatıya sıçrayarak genişledi. Yangın yerine kısa sürede, 10 ayrı itfaiye grubu ve su tankerleri sevk edildi" denildi.

Yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklama, şu şekilde devam etti:

"İlk belirlemelere göre çok sayıda tekstil atölyesi, iplik, kağıt, kimyevi madde deposu, çakmak dolum ve üretim atölyesi, zemin katta yediemin deposu ve garajı bulunduğu tespit edildi. Yangın başladıktan sonra iş yerinde bulunan işçilerin müdahale ettikleri ancak alevleri bastıramadıkları daha sonra itfaiyeye haber verdikleri belirlendi. Eski fabrika binasının çatısının yanıcı maddelerden oluşması alevlerin kısa sürede çatıya ulaşmasıyla alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı tespit edildi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına fabrika duvarlarının yakılmasıyla müdahale edilebiliyor. Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Şişli, Başakşehir, Gazi, Seyrantepe, Merter, Mecidiyeköy, Kocasinan, Beşiktaş grupları ve Hamidiye A.ş. Katı Atık Müd., Zeytinburnu Belediyesi, Bakırköy Belediyesi’nden su tankerleri söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürme çalışmalarına 200 personel 70 araç ile devam ediyor."

Depolarda 15 gün önce de yangın çıkmış

Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen de, yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Gazetecilerin soruları üzerine Başkan Erzen, "Biliyorsunuz burası zaten fabrikalar bölgesi. Ancak burada fabrika olarak çalışmıyorlardı. Burada tekstil depoları vardı. Malzeme depoları. Yangın orada çıkmış. 15 gün önce de orada küçük bir depo var ve ufak bir yangın çıkmış ve söndürülmüştü. Yine yangın orada çıktığı söyleniyor. Şu an bir can kaybı ve yaralı yoktur. Tabii içeri girmeden bir şey söyleyemiyorum" dedi.

Başkan Erzen, yangının çıkış nedeniyle ilgili bir soruya , "Onun hakkında da henüz bilgi yok. İçeride çok iplik ve kumaş benzeri maddeler ve boya olduğu söyleniyor. Benim duyduğum bu. Çakmakla boya deposu olduğunu biliyorum" yanıtını verdi. Depoların ruhsatının olup olmadığına ilişkin bir başka soru üzerine Erzen, "Bunlardan 8 tanesi ruhsatlı iş yeri. Diğerleri de geçtiğimiz haftadan itibaren mühürlenmeye başladı. İnsanlar mühürleri dinlemiyor maalesef. Yananlar içinde mühürlü olanların da olduğunu tahmin ediyoruz. Ama içeri ne koydukları belli değil. Tabii bunların aslında kaldırılması lazım" dedi.

"Kundaklama" olasılığı konusunda Erzen, "Öyle bir bilgiyi ben de duydum. 1 hafta önce yine aynı olay oldu yani kundaklamayla ne elde edilir, bilemiyorum. Mahkemelik olduğumuz iş yeri sahibi yok ama alacağımız vardı. Can kaybının olmaması sevindirici" diye konuştu.

Yangın 68 atölye etkileyecek şekilde devam ediyor



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, yangın kontrol altına alınmadan önce yaptığı açıklamada, "Tekstil atölyelerinin olduğu bölgede, tinere bağlı çatı katında bu yanıcı maddenin parlaması sonucu bir atölyede başlayan yangın, bölgedeki 68 atölyeyi de etkiyecek şekilde şu anda devam ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 80 civarında itfaiye grubunun yangına yoğun şekilde müdahale ettiğini ifade eden Mutlu, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını kaydetti. Vali Mutlu, "Tekstile bağlı olması nedeniyle de yanıcı, yakıcı maddelerin yoğunluğundan dolayı yangının kontrol altına alınma süreci daha yoğun çaba gerektiriyor ama şu anda daha fazla yayılmaması için gereken tedbirler alındı. Bana ulaşan bilgiler, can kaybı ve yaralı olmadığı şeklinde. İşin sevindirici tarafı da bu. Ümit ediyoruz itfaiye grupları, yangını, zarar vermeden söndürecektir" diye konuştu.