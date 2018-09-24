T24 LogoT24 Logo
Gündem

ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA YANGINI

Haber-Kamera Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) Zeytinburnu'nda 3 katlı metal kaplama fabrikasının zemin katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı

24 Eylül 2018 11:16

Haber-Kamera Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Zeytinburnu\'nda 3 katlı metal kaplama fabrikasının zemin katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. 
Yangın saat 07.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Askeri Fırın Çıkmaz Sokak\'taki 3 katlı metal kaplama fabrikasının zemin katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle yoğun duman olan fabrikaya müdahale etti. yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Öte yandan o sırada fabrikada 5 kişinin olduğu dumanı görünce dışarı çıktıkları öğrenildi. 
Yangını çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin çalışması
-Yanan fabrikadan görüntü
-Cemal Keleş röp
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Murat SOLAKİSTANBULDHA ZeytinburnuMaltepe Mahallesi Askeri FırınSokakOlayGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ İtfaiyeKeleş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24