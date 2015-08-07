Zeytinburnu'nda cinnet: 2 ölü, 2 yaralı

53 yaşındaki Baki Akpınar, İstanbul Zeytinburnu'ndaki evinin önünde tartıştığı 23 yaşındaki Serkan Öğmen’i ve kavgayı ayırmak isteyen Vesile Arıkan’ı silahla vurarak öldürdü. Kendisini engellemek isteyen Mevlüt Kareli'yi de bacağından yaralayan Akpınar aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Baki Akpınar hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

DHA'dan Süleyman Kaya'nın haberine göre, Nuri Paşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Baki Akpınar, oturduğu apartmanın önünde Serkan Öğmen ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çeken Baki Akpınar, Serkan Öğmen’i ardından aynı apartmanda oturan ve kavgayı ayırmaya çalışan Vesile Arıkan’ı vurdu.

Baki Akpınar, kendisini engellemek isteyen Mevlüt Kareli’yi de bacağından vurduktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Silah sesleri üzerineolay yerine koşan vatandaşlar kanlar içinde yatanları görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Baki Akpınar’ı ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.





Ağır yaralanan Baki Akpınar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Serkan Öğmen ile Vesile Arıkan’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bazı mahalle sakinleri ölen Serkan Öğmen’in uyuşturucu madde kullandığını ve kavganın bu yüzden çıkmış olabileceğini ileri sürdü.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.