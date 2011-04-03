-ZEYTİNBURNU'NDA BANKA ŞUBESİNİN ÖNÜNE BOMBA İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Zeytinburnu'nda bir banka şubesinin ATM cihazına bırakılan bomba, uzman ekipler tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, Gökalp Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesinde, AK Parti ilçe teşkilatının da bulunduğu binanın giriş katındaki banka şubesinin ATM cihazında şüpheli bir paket olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bomba uzmanlarını çağırdı. Özel giysili uzman ekip, yaptığı incelemede pakette bomba olduğunu belirledi. Zaman ayarlı, basınç etkili, parça tesirli el yapımı bomba, fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi. Olay yerindeki kablo ve diğer deliller, detaylı inceleme için emniyete götürüldü. Polis, MOBESE ve bankanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.