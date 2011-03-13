-ZEYTİNBURNU'NDA APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA: 1 YARALI İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Zeytinburnu'nda bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında meydana gelen patlama sonucu, evde bulunan 1 kişi yaralandı. Patlamanın olduğu dairenin duvarları yıkıldı, bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. -PATLAMA PİKNİK TÜPÜNDEN KAYNAKLANDI Zeytinburnu'nda bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın, evdeki piknik tüpünden kaynaklandığı, olayda yaralanan Lütfi Suran'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yenidoğan Mahallesi'ndeki Gündüz Apartmanı'nın 5'inci katında meydana gelen, evde bulunan Lütfi Suran'ın (39) ağır yaralandığı patlamanın ardından incelemelerde bulunan itfaiye ve polis ekipleri, evde doğalgaz tesisatı olmasına rağmen sayaç bulunmadığını belirlediler. Polis ekipleri, ''patlamanın evde bulunan piknik tüpünden kaynaklandığını ve olayın Suran'ın intihar teşebbüsünde bulunması sonucu meydana gelme ihtimalinin yüksek olduğunu'' ifade ettiler. Ağır yaralı olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Suran'ın vücudunda yanıklar meydana geldiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Suran'ın yan dairede oturan ev sahibi ise daireyi Suran'a geçen yıl kiraladıklarını, Suran'ın bir otelde çalıştığını fakat bir süre önce işinden ayrıldığını belirtti. Ev sahibi, Suran'ın işsizlik yüzünden tartışma yaşadığı eşiyle çocuğunun da bir süredir kayınvalidesinde kaldığını kaydetti.