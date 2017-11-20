ZEYTİNBURNU'NDA AĞAÇ DEVRİLDİ; 2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ - Murat SOLAK / İstanbul DHA
Zeytinburnu\'nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi; iki araç hasar gördü.
D-100 Karayolu Edirne istikametinde Cevizlibağ mevkiinde yol kenarındaki ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken; araçlarda maddi hasar oluştu. D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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-Araçlardan görüntü
-Ağaçtan görüntü
-Araç sahibi ile röp.
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