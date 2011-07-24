-ZEYTİNBURNU'NDA 72 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 24.07.2011 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 18-22 Temmuz arasında Zeytinburnu'nda meydana gelen olaylara ilişkin toplam 72 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeytinburnu'nda meydana gelen olayları organize ederek, provokasyona zemin hazırladığı, halkı birbirine kışkırttığı, ev, işyeri ve araçlara zarar verme eylemlerine katıldığı tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. İşlemleri Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen şüphelilerin üzerleri, işyerleri ve evlerinde yapılan aramalar sonucunda 7 adet kurusıkı tabanca, 56 adet kurusıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, bol miktarda kesici, delici ve yaralayıcı alet ele geçirilerek, pek çok örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Olaylara katılan ve içinde bulunduğu kitleyi kışkırtan, yönlendiren, uyarılara aldırış etmeyerek saldırgan tavır sergileyen 29 şüpheli şahıs da çeşitli suç aletleriyle birlikte yakalandı. Şüphelilerle ilgili işlemler, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yürütülüyor.