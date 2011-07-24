T24 LogoT24 Logo
Gündem

ZEYTİNBURNU'NDA 72 GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

24 Temmuz 2011 10:34

-ZEYTİNBURNU'NDA 72 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 24.07.2011 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 18-22 Temmuz arasında Zeytinburnu'nda meydana gelen olaylara ilişkin toplam 72 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeytinburnu'nda meydana gelen olayları organize ederek, provokasyona zemin hazırladığı, halkı birbirine kışkırttığı, ev, işyeri ve araçlara zarar verme eylemlerine katıldığı tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. İşlemleri Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen şüphelilerin üzerleri, işyerleri ve evlerinde yapılan aramalar sonucunda 7 adet kurusıkı tabanca, 56 adet kurusıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, bol miktarda kesici, delici ve yaralayıcı alet ele geçirilerek, pek çok örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Olaylara katılan ve içinde bulunduğu kitleyi kışkırtan, yönlendiren, uyarılara aldırış etmeyerek saldırgan tavır sergileyen 29 şüpheli şahıs da çeşitli suç aletleriyle birlikte yakalandı.  Şüphelilerle ilgili işlemler, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yürütülüyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24