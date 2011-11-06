-Zeytinburnu'nda 10 aracı yaktılar İSTANBUL (A.A) - 05.11.2011 - Zeytinburnu'nda maskeli bir grup, 10 aracı, molotofkokteyli atıp benzin dökerek yaktı. Veliefendi Mahallesi 74. Cadde G-1 Sokakta toplanan maskeli saldırganlar, bir binanın alt katındaki pastaneye molotofkokteyli attı. Saldırganlar, kendilerine tepki gösteren vatandaşların binalarına da molotofkokteyli atarken, sokakta park halinde bulunan 10 aracı molotofkokteyli ve benzinle ateşe verdi. Park halindeki araçlara baltalarla vuran saldırganlar, sokaktan geçen araçlara da zarar vermeye çalıştı. Saldırıda, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, saldırganlar kaçarken çevredeki bazı binalara ve bir banka şubesine de molotofkokteyli attı. Çevik Kuvvet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.