"Zeytinburnu'na taksiyle dönen Reina saldırganının parasını Uygur restoranı çalışanları ödedi"

İstanbul Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin Zeytinburnu'na taksiyle döndüğü ve taksi parasını Uygur restoranında çalışanlarından temin ettiği ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, serinkanlı ve profesyonelce hareket eden saldırgan, Reina’dan çıkıp Ortaköy yönüne 385 metre yürüdükten sonra taksiye binip Ulus’a hareket etti.

2 kilometre gittikten sonra parası olmadığı için taksiden indi. Hemen ikinci taksiye binen terörist, yeniden Zeytinburnu’na gitti ve kaldığı evin arkasında, Şuayip Seferoğlu Sokak’taki Uygur Türklerine ait restorandaki kişilerden yardım istedi.

Taksinin ücretini restoran çalışanlarından alarak ödeyen terörist, ardından kayıplara karıştı.

Kamera görüntülerinden yola çıkan terör polisi, restoranda hem çalışan hem de barınan 7 Uygur Türkü’nü gözaltına aldı.

Restoranın sahibi Şemsettin Dursun, “Polis bana saldırganın resmini gösterip tanıyıp tanımadığını sordu. Tanımadığımı söyledim.

İşyerinde çalışan ve burada kalan 7 çalışanımız gözaltına alındı. Doğu Türkistan’dan zulümden kaçtığımızda bize kucak açan tek ülke Türkiye oldu. Burası bizim kardeş ülkemiz. Saldırganın Uygur Türkü çıkması bizi çok üzer. Bu ülkeye hainlik yapanları lanetliyorum” dedi.