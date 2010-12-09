Zeytinburnu’na kral daireli imaj yenilemesi

T24 - MEHMET DEMİRKAYA T24



İstanbul’un ilk gecekondu mahallesi olarak, 1950’li yılların sonlarına doğru kurulan Zeytinburnu, kral daireli rezidanslarla imaj yeniliyor. Katar ve Türk sermayeli Ottoman Gayrimenkul, Zeytinburnu sahiline 2 trilyonluk daireler yapmaya başladı.



Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş., 2007’de TOKİ’den satın aldığı, Zeytinburnu’sahilindeki 15 bin 500 metrekarelik araziye yapacağı rezidanslar için inşaat çalışmalarını başlattı. Novotel’in batısında bulunan söz konusu araziye şantiyeyi kuran Ottoman şirket yetkililerinin, gazetelere yaptıkları açıklamada “saray konut”larının metrekare fiyatının 7200 TL ile 7800 TL arasında değiştiğini belirtti. Buna göre 260 metrekare olan “saray konut”larının fiyatı 2 trilyon lirayı aşıyor. Bir zamanlar, deri fabrikalarından çıkan kötü kokular nedeniyle geçilmek istenmeyen Zeytinburnu sahili, şimdi yeni zenginlerin mekanı olacak. Ottomare Suites olarak adlandırılan ve 29 kat olacak yapının 2012 sonunda tamamlanması planlandı.





Katar sermayesi



Zeytinbur sahiline “saray konut”lar yapacak olan Ottoman Gayrimenkul şirketinin yüzde 50 hissesi Katarlı Barwa International Company’ye ait. Geri kalan yüzde 50 hisse ise Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Eksim Dış Ticaret A.Ş. ve Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na ait.

Sinpaş Çorumlu işadamı Avni Çelik’e ait. Eksim Dış Ticaret ise Abdullah Tivnikli’nin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Telekom’un özelleştirilmesiyle ilgili olarak 2 yıl önce yaptığı açıklamada Abdullah Tivnikli’yi kamuoyunun gündemine taşımıştı. Kılıçdaroğlu “Tivnikli’nin Türk Telekom’un özelleştirilmesi sırasında Hariri Ailesi’ne büyük katkılarda bulunduğu ve Ak Parti hükümeti üzerinde büyük etkiye sahip olduğu” iddialarını gündeme getirmişti.





Ülker grubu da projede



Ottoman Gayrimenkul şirketinin hissedarları arasında bulunan Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ülker Grubu’na ait bir şirket. Murat Ülker’in yönetim kurulu başkanı olduğu Sağlam Gayrimenkul şirketinin Genel Müdürlüğüne, ocak 2010’da Ahmet Özokur getirilmişti. Sabri Ülker’in torunu olan Ahmet Özokur aynı zamanda, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da damadı.





