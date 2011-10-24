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Zeytinburnu'da 3 sokağa ses bombası İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2011 02:53

-Zeytinburnu'da 3 sokağa ses bombası İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Zeytinburnu'da 3 ayrı sokağa ses bombası atıldı. Yenidoğan Mahallesi 41'inci, Gökalp Mahallesi'nde ise 39'uncu ve 54'üncü sokaklara, saat 22.30 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı. Ses bombasının atıldığı sokaklarda bazı iş yerlerinin camları kırıldı. 54'üncü sokakta bulunan İstanbul Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Zeytinburnu Toplum Merkezi'nin merdivenlerine atılan ses bombası nedeniyle de merdivenin basamaklarında hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokaklarda yaptıkları incelemelerin ardından, Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı arama başlattı.

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