Zeytinburnu'ndaki millet bahçeleri için AKP'li bürokratın şirketiyle 16 milyon liralık sözleşme imzalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), koronavirüs salgınına rağmen millet bahçelerinin ihale sürecine devam ederek milyonlarca lira harcıyor. TOKİ, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine yapılacak millet bahçeleri için toplam 16 milyon TL’lik sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer alan bilgilere göre, 23 Ocak tarihinde ihale düzenledi. Koronavirüs salgınına rağmen ihale süreci iptal edilmeyerek 16 Mart tarihinde Mim Doğal Kaynaklar İnşaat Şirketi ile TOKİ arasında 16 milyon 661 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İhalenin sonucu ise yaklaşık bir buçuk ay sonra, 29 Nisan tarihinde açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, TOKİ’den 16 Milyon TL’lik ihale alan Mim Doğal Kaynaklar İnşaat Şirketi’nin kurucusu ve ortağı Mihmail Mangan. Mungan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde İBB iştiraki İSFALT A. Ş’de genel müdür olarak görev yaptı.

O yıllarda İBB’deki genel müdürlük görevinden istifa eden Mangan, 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP’den Bayburt milletvekili adayı oldu. Milletvekili seçilemeyen Mangan, 7 Şubat 2003 tarihinde Başbakanlık Müşavirliği’ne atandı ve AKP’li Kadir Topbaş döneminde de İBB Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı olarak yeniden İBB’ye döndü.

İhaleye fesat karıştırma

“Bu görevlere tertemiz geçmişim nedeniyle getirildim” diye açıklama yapan Mangan’ın iki şirketi, “Belediye ihalesine fesat karıştırma” suçundan bir yıl kamu ihalelerine katılamama cezası da aldı.

Mangan’ın şirketi 2000 yılında Sultanbeyli Belediyesi’nin moloz toplama ve taşıma ihalesini aldı. Bir ihbar üzerine Mülkiye müfettişleri ihaleyle ilgili soruşturma başlattı. Müfettişlerin raporunda, “Yapılan teknik hesaplamalarda fazla ödeme yapıldığı net olarak ispat edilmiştir” denildi. Ayrıca işte kullanılacağı bildirilen 18 kamyondan iki aracın plakalarının trafiğe verilmediği, ikisinin kaydının mevcut olmadığı, birinin de otomobil çıktığı belirlendi.