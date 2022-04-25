Zeytinburnu Belediyesi'nden AKP'li milletvekilinin damadına bir ihale daha

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin 719 bin TL’lik fotoğraf yarışması organizasyon ihalesi eski AKP Milletvekili Baş’ın damadı Fatih Bolcan’ın şirketine gitti. Bolcan'ın şirketinin Zeytinburnu Belediyesi'nden son 11 yılda 17 milyon 980 bin TL değerinde 19 ihale aldığı belirtildi.

AKP'li Zeytinburnu Belediyesi 9 Mart’ta “Zeytinburnu 12’nci Fotoğraf Yarışması Organizasyonu” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 719 bin 700 TL teklif veren A-Z Reklam Basım Şirketi’nin aldığı açıklandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Şirket ile belediye arasında 1 Nisan tarihinde de sözleşme imzalandı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre de, A-Z Reklam Basım Şirketi’nin sahibi eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Baş’ın da damadı Fatih Bolcan’dı.

Bolcan AK Parti İstanbul 5. Dönem İl Yönetim Kurulu üyesi ve 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den Başakşehir Belediye Başkanı aday adayı olmuştu.

“Kamu yararına çalışan dernek”

Fatih Bolcan, Sadakataşı Uluslararası Yardım Derneği’nin de genel sekreteri olarak da biliniyor. Dernek, 30 Temmuz 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayıyla “Kamu Yararına çalışan dernek” statüsü almıştı. Derneğin sayfasında 40’ın üzerinde ülkeye gıda, barınma, acil yardım, eğitim, sağlık, su kuyuları gibi kalkınma projeleri yaptığı kaydedildi.

Fatih Bolcan’ın şirketi büyük bir bölümünü AK Parti'nin yönettiği belediyelerden milyonlarca liralık ihaleler aldı ortaya çıktı. Şirket, 2011 ile 2022 yılları arasında belediyelerden 78 ayrı ihaleyi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli de 130 milyon 200 bin TL olduğu ifade edildi.

Şirketin en fazla ihale aldığı bazı belediyelerin listesi şu şekilde:

Fatih Belediyesi: Toplam 36 milyon 899 bin TL değerinde 15 ihale

Beykoz Belediyesi: 20 milyon 242 bin TL değerinde 6 ihale

Zeytinburnu Belediyesi: 17 milyon 980 bin TL değerinde 19 ihale

Kağıthane Belediyesi: 14 milyon 426 bin TL değerinde 8 ihale