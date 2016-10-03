Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonlar Ligi'nde (IIHF Continental Cup) Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, namağlup Avrupa Grup Şampiyonu oldu. Takım, bu başarısıyla 35 yıllık Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilke imza attı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, ilk maçta ev sahibi Sofya Irbis Skate'i 5-1'lik skorla geçen Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, ikinci maçında Sırbistan'ın güçlü ekiplerinden Partizan Belgrade ile karşılaştı. Sırp ekibiyle yaptığı mücadeleden 8-3 galibiyetle ayrılan takım, son maçında İsrail takımı HC Bat Yam'ı da 19-2 yenerek, 9 puanla namağlup Avrupa A Grubu Şampiyonu oldu.

Son iki senedir Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonluğu'nu kimseye kaptırmayan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, geçen sene grup ikincisi olduğu “IIHF Continental Cup A Grubu Kupası'nda bu kez liderliği göğüsledi ve Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek İspanya'daki ikinci turda mücadele etmeye hak kazandı.

Zeytinburnu taraftarının coşkulu karşılamasıyla bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak olan Buz Hokeyi Takımı, İspanya'da gerçekleştirilecek olan ikinci grup elemelerinde İngiltere'den Nothingham Panthers, İspanya'dan CH Jaca ve Letonya'dan Liepaja takımlarıyla mücadele edecek.

Sokaktan şampiyonluğa

6 yıl önce “Doğaya Destek Sizden Buz Pateni Biletiniz Bizden” sloganıyla hikayesi başlayan Zeytinburnu Belediyesi SK Buz Hokeyi Takımı, geri dönüştürülebilir atıkları getiren vatandaşlara buz pistinde kayma fırsatının tanındığı sosyal sorumluk projesinde hayat buldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, “Sorunlu çocuklar için buz hokeyi takımı kuralım” fikriyle temelleri atılan takım, son iki yıldır Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonluğu'nu kimseye kaptırmıyor.