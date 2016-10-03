T24 LogoT24 Logo
Spor

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, namağlup Avrupa Grup Şampiyonu oldu

Takım, son iki senedir Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonluğu'nu kazanıyor

03 Ekim 2016 18:04

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Avrupa Buz Hokeyi Şampiyonlar Ligi'nde (IIHF Continental Cup) Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, namağlup Avrupa Grup Şampiyonu oldu. Takım, bu başarısıyla 35 yıllık Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilke imza attı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, ilk maçta ev sahibi Sofya Irbis Skate'i 5-1'lik skorla geçen Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, ikinci maçında Sırbistan'ın güçlü ekiplerinden Partizan Belgrade ile karşılaştı. Sırp ekibiyle yaptığı mücadeleden 8-3 galibiyetle ayrılan takım, son maçında İsrail takımı HC Bat Yam'ı da 19-2 yenerek, 9 puanla namağlup Avrupa A Grubu Şampiyonu oldu.

Son iki senedir Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonluğu'nu kimseye kaptırmayan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, geçen sene grup ikincisi olduğu “IIHF Continental Cup A Grubu Kupası'nda bu kez liderliği göğüsledi ve Türkiye Buz Hokeyi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek İspanya'daki ikinci turda mücadele etmeye hak kazandı.

Zeytinburnu taraftarının coşkulu karşılamasıyla bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak olan Buz Hokeyi Takımı, İspanya'da gerçekleştirilecek olan ikinci grup elemelerinde İngiltere'den Nothingham Panthers, İspanya'dan CH Jaca ve Letonya'dan Liepaja takımlarıyla mücadele edecek.

Sokaktan şampiyonluğa

6 yıl önce “Doğaya Destek Sizden Buz Pateni Biletiniz Bizden” sloganıyla hikayesi başlayan Zeytinburnu Belediyesi SK Buz Hokeyi Takımı, geri dönüştürülebilir atıkları getiren vatandaşlara buz pistinde kayma fırsatının tanındığı sosyal sorumluk projesinde hayat buldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, “Sorunlu çocuklar için buz hokeyi takımı kuralım” fikriyle temelleri atılan takım, son iki yıldır Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonluğu'nu kimseye kaptırmıyor.

ETİKETLER

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokey Takımınamağlup Avrupa Grup Şampiyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24