Zeytin toplarken kayalık zemine düştü

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan kayalık zemine düşen 74 yaşındaki Nezir Türkmen, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrasında kurtarıldı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Şerefler Mahallesi Karadere mevkiinde meydana geldi. Nezir Türkmen oğluyla birlikte dağlık alandaki bahçesine, zeytin toplamaya gitti. Türkmen, çıktığı ağacın dalının kırılmasıyla yaklaşık 2 buçuk metreden kayalık zemine düştü. Babasını kendi çabalarıyla dağdan indiremeyen Murat Türkmen\'in durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Dalaman ve Fethiye UMKE ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye iple kurtarma istasyonu kuruldu. Sedyeye alınan Nezir Türkmen, ekipler tarafından yaklaşık 3 saat taşınarak dağdan indirildi. Türkmen, burada bekletilen ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalça kısmında kırık olduğu belirtilen Türkmen\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Oğul Murat Türkmen, \"Babam zeytin toplarken dalın kırılmasıyla düştü. Kayalık zemine düştükten sonra yaklaşık 4 metre yuvarlandı. İlk olarak bir arkadaşımı aradım yardım istedim. Ama faydası olmadı, bunun üzerine 112\'yi aradım. Gelen ekiplere çok teşekkür ederim. Onlar olmasa aşağıya indiremezdim.\" dedi.

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