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Zeytin taşı hırsızlığına 1 tutuklama

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, köylülere ait zeytin kuyusunda kullanılan 5 ton ağırlığındaki zeytin taşlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı

29 Kasım 2017 21:37

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde, köylülere ait zeytin kuyusunda kullanılan 5 ton ağırlığındaki zeytin taşlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1\'i, tutuklandı.
Geçen 22 Kasım\'da, Akhisar\'a 13 kilometre mesafedeki kırsal Karaköy Mahallesi\'nde, köylülerin su dolu kuyularda beklettikleri zeytinlerin yüzeye çıkmaması için, kapakların üzerine ağırlık olarak koydukları \'zeytin kuyusu taşları\' çalındı. Köylülerin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, toplam 5 ton ağırlığındaki taşları kamyona yükleyerek çalan şüphelilerin B.T., O.K. ve U.A. olduğunu belirledi. Üç şüpheli, işlettikleri zeytin salamura kuyusu tesisinde dün gece yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin kendi tesislerinde kullanmak üzere çaldıkları anlaşılan taşlara da el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. tutuklanırken, O.K. ve U.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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