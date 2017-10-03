Zeytin sineğine karşı havadan ilaçlama

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit Körfezi\'nde zeytin sineğine karşı ilaçlamalara başlandı. Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ilçeleriyle başlayan ilaçlama çalışmaları, Havran ve Edremit\'te devam ediyor.

Edremit Körfezi\'nin ana gelir kaynağı zeytincilik sektörü, bu yıl da zeytin sineğine karşı yapılan ilaçlama için bedel ödemedi. Daha önceki yıllarda Ziraat Odaları tarafından dekar başına zeytincilerden toplanan ücretlerle yapılan ilaçlamalar, 3 yıldan bu yana Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından zeytincilik sektörüne destek olmak amacıyla ayrılan bütçeyle sağlanıyor. Bu yıl 3 milyon 500 bin liralık bütçeyle zeytin sineği zararlısına karşı mücadeleye başlanıldı. Edremit Körfezi\'nde 5 uçağın katıldığı ilaçlamalar, bölgede bulunan 12 milyon zeytin ağacını kapsayacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Balıkesir İl Müdürlüğü personellerinin gözetiminde gerçekleşen uçuşlar, Koca Seyit Havalimanı\'ndan yapılıyor. Edremit\'te zeytinliklerin tepelik ve engebeli arazilerde olması nedeniyle ilaçlamalar ağırlıklı olarak havadan yapılırken bazı bölgelerde karadan ilaçlamalar da yapılıyor. Balıkesir\'in \'Güney Marmara Bölgesi\'ndeki Bandırma ve Erdek zeytinliklerinde ise personelin çalışmaları sonucu zeytin sineği popülasyonunun eşik değerin altında seyretmesi nedeniyle henüz bir çalışma yapılmadı. Ancak, popülasyonun artması halinde bu bölgede de çalışmaların başlayacağı açıklandı.

DİKER: EN ÖNEMLİ HASTALIK

Bölgede 3.5 milyon TL maliyetle başlanan ilaçlamaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, havadan yapılan ilaçlamanın zeytin ağaçları için daha faydalı olduğunu söyledi. Zeytin sineği hastalığının, zeytin hastalık ve zararlılarının en önemlisi olduğunu belirten Diker, hasadın yaklaştığı dönemlerde bu zararlının ortaya çıktığını söyledi. Diker, şöyle dedi:

\"Edremit Körfezi\'nde başlanan uçakla mücadele çalışmalarının takip ve yerinde incelemesini yapmaktayız. Büyükşehir Belediyesi tarafından aktarılan para ile Güney Marmara Zeytin Zararlıları ile Mücadele Birliği ve Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün yaptığı tespit ve kontrollerin sağladığı veriler sonucu zeytin sineği popülasyonunun yükseldiği dönemlerde uçakla mücadele çalışmaları yapılmakta.\"

\'MÜCADELE DEĞER KAZANDIRIYOR\'

İlk yıl çok başarılı bir ilaçlama yaptıklarını anlatan Diker, geçen yıl ilaçlamaya biraz geç başlanması ve kuraklığın da etkisiyle ürün kalitesinde biraz kayıp görüldüğünü söyledi. Bu yıl 1 haftalık bir gecikme olduğunu söyleyen Diker, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

\"Bu yıl da çeşitli nedenlerle bir hafta geç kalındı. Ama yine de son derece yararlı bir çalışma. Zeytin sineği mücadelesi, üreticinin kaynaklarına çok büyük değer kazandırmaktadır. Üreticiler, bu ilaçlamayı yer aletleriyle yapamamaktadır. Bu çok zordur. Bu sebeple zeytin sineği vurgununa yakalanan ağaçlardaki mahsulde hem kalite hem de dane kaybı yaşamaktadır. Bu şekilde elde edilen zeytinyağları da yüksek asitli oluyor. Bu da ülke ekonomisine kayıp ve kalitesiz ürün demektir. Uçakla yapılan mücadele, çevreye daha az zarar vermektedir. Önümüzdeki yıllarda kullanılan ilaçlarında organik olması yönünde çalışmalar yapacağız. İlaçlama çalışmalarının maliyeti tamamen Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak üreticiye hiçbir maliyeti yoktur.\"



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