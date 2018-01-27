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Zeytin Dalı'na ilk incir Ekonomi Kulübü'nden

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- EKONOMİ Kulübü Aydın Şubesi, Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için başlatılan kampanyaya destek vererek 600 paket incir gönderdi

27 Ocak 2018 22:37

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- EKONOMİ Kulübü Aydın Şubesi, Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için başlatılan kampanyaya destek vererek 600 paket incir gönderdi.
Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi, AYTO tarafından başlatılan, Afrin\'e yönelik harekatta görev yapan Mehmetçiklere kuru incir gönderme kampanyasına ilk desteği veren kuruluş oldu. Mehmetçik için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirten Ekonomi Kulübü Aydın Şube Başkanı Yıldıray Servet Çınar, \"TSK\'nın 20 Ocak Cumartesi günü başlatmış olduğu sınır ötesi \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlerimize verilmek üzere incir gönderiyoruz. Onlara dualarımızla birlikte, Aydın Ticaret Odası öncülüğünde yapılan bu kampanyada Ekonomi Kulübü olarak Aydın\'dan destek veriyoruz. Mehmetçiğe yürütmüş olduğu bu sınır ötesi operasyonda başarılar ve zaferler diliyoruz. Bir tek Mehmetçiğimizin ayağına bir taş dahi değmesini istemiyoruz. Bunun için dua ederken, gönlümüzün onlarla olduğunu göstermek amacıyla, Aydın\'ın yöresel ürünü olan incirimizi onlara moral ve şifa olsun diye gönderiyoruz. İnşallah Türk ordusu yürütmüş olduğu bu sınır ötesi operasyonda en kısa sürede sonuca ulaşır. Şehit vermeden daha fazla kayıplarımız olmadan kısa sürede zafere ulaşır. Ekonomi Kulübü her zaman vatanın birlik ve bütünlüğünden yana olduğunu göstermiştir. AYTO\'nun yürütmüş olduğu bu kampanyada Ekonomi Kulübü olarak 600 paket incirle katılım sağlıyoruz. Bölgedeki askerlerimize ulaştırılmak üzere AYTO\'ya teslim edeceğiz\" dedi.

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