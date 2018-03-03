Zeytin Dalı yürüyüşünde Atatürk'ü anmayan konuşmacıya tepki

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit düşen askerler için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası meydanda kalabalığa seslenen Alanya Afrin Platformu Sözcüsü Adnan Yavuz\'un Türk büyüklerini anarken Atatürk\'e yer vermemesi tepkiye neden oldu. Kalabalık tepki için \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" sloganları attı.

Alanya Afrin Platformu tarafından Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Mehmetçik\'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İlçe merkezindeki Kuyularönü Camii\'nde öğle namazının ardından toplanan, aralarında gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi mehteran eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayraklarının yanı sıra metrelerce uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Döviz ve pankartlarla da Mehmetçik\'e destek mesajı veren grup, İskele Caddesi\'nden hareket ederek yaklaşık yarım saatlik yürüyüş sonrası Şelale Meydanı\'na geldi.

\'ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE MİNNET DUYMALIYIZ\'

Meydanda okunan dualarının ardından yürüyüşü organize eden Alanya Afrin Platformu Sözcüsü Adnan Yavuz, kurulan kürsüde yaptığı konuşmasına, Alparslan\'dan başlayarak Türk büyüklerinin isimlerini saydı. Son olarak 2. Abdülhamit\'in adını söyleyerek yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Yavuz, \"Şehit olan askerlerimize Allah\'tan rahmet diler, ailelerine taziyelerimizi sunarız. Gazilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bugün burada toplanabiliyorsak, rahatça konuşabiliyorsak, önce Allah\'a hamdetmeli, sonra da şehit ve gazilerimize minnet duymalıyız\" dedi.

KONUŞMACIYA ATATÜRK PROTESTOSU

Adnan Yavuz\'un konuşmasını tamamlamasının ardından kürsünün önünde bulunan CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, Yavuz\'a dönerek, \"Konuşmanda tüm liderleri saydın, neden Atatürk\'ü saymadın?\" diye sorunca meydanda kısa süreli gerginlik yaşandı. Meydandakiler konuşmacı Yavuz\'a tepki göstererek, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" sloganı attı. Tepkilerin ardından kürsüye çıkan bir platform yetkilisi karışıklık olduğunu söyleyerek özür diledi.

\'DUALARIMIZLA ARKASINDAYIZ\'

Son olarak kürsüye davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel ise Afrin\'de şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı ve gazilere de şifa diledi. Dualarla askerlerin arkasında olduklarını belirten Başkan Yücel, \"Vatanı için savaşan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm askerlerimize şükranlarımızı sunuyoruz\" diye konuştu.

Başkan Adem Murat Yücel\'in konuşması büyük alkış aldı. Konuşmaların ardından şiir dinletisi yapıldı. Programın ardından da katılımcılar dağıldı.



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