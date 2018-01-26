Zeytin dalı, 'Suriye' gündemli Soçi Zirvesi'nin logosunda

Rusya’da düzenlenecek olan Suriye toplantısının logosu Kremlin tarafından duyuruldu. Suriye bayrağının yer aldığı ancak ÖSO ya da diğer gruplarla ilgili bir sembolün yer almadığı logoda ‘zeytin dalı’nın bulunması ise Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları tarafından ‘Afrin mesajı’ olarak algılandı. Fakat resmi bir açıklama olmasa da logonun Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu öncesinde hazırlandığı ifade ediliyor.

Logoda neler var?

Logonun etrafında Arapça ve Rusça yazılar bulunuyor. İki tane Suriye bayrağı yer alan logodaki bu bayraklar üç yıldızlı ÖSO bayrakları değil, iki yıldızlı ve rejimi simgeleyen bayraklar. Yani Özgür Suriye Ordusu’na ilişkin bir simge bulunmuyor. Bu bayrakların altında beyaz bir güvercin yer alırken onun da altında bir zeytin dalı görülüyor.

PYD yok

Soçi toplantısında Türkiye’nin itirazları nedeniyle PYD olmayacak. Suriyeli Kürtleri temsil eden bir farklı grubun davet edildiği belirtildi fakat adı henüz bilinmiyor.