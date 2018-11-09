Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay'da bulunan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın 8 Kasım itibariyle faaliyete geçirildiğini duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, döviz kurundaki artışa bağlı olarak yapılan fiyat artışları sebebiyle 1612 firmaya para cezası kesildiğini de açıkladı.

Fiyat artışları sonrası 81 bin 666 ürünün denetlendiğini açıklayan Pekcan 1612 firmaya idari para cezası verildiğini söyledi.

Pekcan, 500 milyon adet üründen temsilen alınan numuneleri gönderdiklerini ve test sonunda 14 milyondan fazla ürünün Türkiye'ye girişinin engellendiğini belirtti.

Ticaret Bakanı, Suriye kenti Afrin'in TSK'nin desteklediği gruplar tarafından ele geçirilmesi sonrası Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın da 8 Kasım itibariyle devreye girdiğini açıkladı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları hakkında konuşan Pekcan, 31 Ekim itibariyle 43,7 ton uyuşturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigara yakalandığını duyurdu. Bakan, yılın ilk 10 ayında yaklaşık 11 bin ton kaçak akaryakıt tespit ettiklerini belirtti.