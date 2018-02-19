'Zeytin Dalı' paylaşımlarına toplam 786 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı günden itibaren sosyal medyadan "terör propagandası" ve "provokatif eylemlere katıldıkları" iddiasıyla 786 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "son bir haftada Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 103 operasyon düzenlendiği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren harekâta yönelik 85 eylem ve etkinlik gerçekleştirildiği, sosyal medya üzerinden propaganda içerikli 587 paylaşımda bulunulduğu ve 116 provokatörün tespit edildiği ve eylem etkinlik ve propaganda faaliyetleriyle ilgili 786 şüpheli gözaltına alındığı" bildirildi.