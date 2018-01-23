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'Zeytin Dalı Herakatı'nın şehidinin cenazesi uğurlandı

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-  AFRİN'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Herakatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'

23 Ocak 2018 13:20

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-  AFRİN\'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Herakatı\'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ın cenazesi, Gaziantep\'te düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara\'ya uğurlandı.
Kilis\'in merkeze bağlı Gülbaba Köyü\'nün güneydoğusunda bulunan Suriye\'nin Burseya Dağı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ın cenazesi, bu sabah morgdan alınıp Gaziantep Havaliman\'ına götürüldü.
Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan için burada düzenlenen cenaze törenine; Vali Ali Yerlikaya, 5\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve askeri erkan katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, burada cenaze aracından anılıp Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait uçağa taşındı. Şehidin cenazesi, buradan uçakla, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara\'ya gönderildi.

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