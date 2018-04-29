Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde neler yaşandı?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde kara operasyonuna başladı.

TSK, Cumartesi sabahı TSİ 11.00 sularında Hatay'ın Gülbaba ilçesinden Suriye'ye girdi. Anadolu Ajansı (AA), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket eden kara birliklerinin sınırdan 5 kilometre kadar içeri girdiklerini duyurdu.

ÖSO da Türkiye sınırına yakın bazı köylerin ele geçirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Cumartesi günü yaptığı harekatla ilgili bir dizi basın açıklaması yaptı. Sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedefin ateş altına" alındığı belirtildi.

Öğleden sonra yapılan açıklamada da, "teröristler ve bunlara ait" sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 45 hedefin savaş uçakları tarafından imha edildiği vurgulandı. Açıklamaya göre, harekata 32 uçak katıldı ve bombardımanın ardından bu jetler üslerine geri döndü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Hatay'daki birlikleri denetledi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaların tamamında sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği vurgusu yer alıyor.

Ancak, Afrin'i kontrolü altında tutan Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) ise Türkiye'yi sivilleri hedef almakla suçluyor.

Londra merkezli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Türkiye'nin bugünkü bombardımanında sekiz sivilin hayatını kaybettiğini ve ilk iki günde toplam sivil can kaybının 18'e ulaştığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonu çok kısa sürede tamamlamayı umduğunu söyledi.

Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada, "PYD, PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak Mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. Şimdi kara harekatı devam ediyor, durmak yok" dedi.

PYD ve YPG, ABD'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelesinde sahadaki en önemli müttefiklerinden birisi. Ancak Türkiye, PYD ve YPG'yı, PKK'nın bir uzantısı ve "terör örgütü" olarak görüyor ve Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefini PKK, KCK, PYD, YPG ve IŞİD olarak tanımlıyor.

Afrin'de IŞİD'in varlığının olmadığı biliniyor. Bununla birlikte Türkiye, Rakka'dan bazı IŞİD'lilerin Afrin'e götürüldüğünü öne sürüyor.

Başbakan Binali Yıldırım da sabah saatlerinde medya temsilcileri ile bir araya gelerek, operasyonun ayrıntılarını açıkladı.

Yıldırım, harekatın dört safhada gerçekleştirileceğini ve 30 kilometre derinlikte bir güvenli alan oluşturulacağını söyledi.

Yıldırım, burada "8-10 bin civarında teröristin" olduğunu da sözlerine ekledi.

Harekatla ilgili muhalefet partilerinde de bugün farklı açıklamalar geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Bülent Tezcan, harekata desteklerinin tam olduğunu söylerken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın" dedi.

Erdoğan ile Bahçeli akşam saatlerinde telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu olan partilerden operasyona tek itiraz Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) geldi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Türkiye'deki halkların ortak geleceğine zarar vereceğini" söyledi.

Bilgen, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "Ortadoğu'da bir dünya savaşı kotarılmaya çalışılıyorken, Türkiye'yi yönetenlerin bu kadar gerçeklikten uzak yaklaşımları sadece ateşi büyütmekle kalmayacak, Türkiye toplumunun ortak yaşama iradesini de bombalanacaktır" diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgen'in Twitter üzerinden attığı mesajlarla ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da ise Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Özgür Kadın Kareketi'nin HDP İl binasında yapmak istedikleri ve operasyonu kınadıkları açıklama polis izin vermedi.

Polis, olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle bina dışında açıklama yapılamayacağını belirtti ve yaşanan gerginliğin ardından açıklama iptal edildi.

Ayrıca, DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında da yaptığı açıklamalardan dolayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İstanbul ve Ankara'da da operasyonu protesto etmek isteyenlere müdahale edildi. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde slogan atan 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Kızılay'da protesto için toplanan kalabalığa biber gazı ile müdahale edildi.

Bugün ayrıca Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Reyhanlı ilçesine Afrin'den roketli saldırılar düzenlendi.

Hatay Valiliği, Pazar günü Suriye'nin Afrin bölgesinden Reyhanlı ilçesine doğru 11 roket atıldığını açıkladı.

Roketlerden 9'u ilçe merkezine isabet etti, 2'si ise içle dışında boş araziye düşerek infilak etti.

Saldırılarda 1 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti, 4'ü hala tedavi altında olmak üzere 46 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik dünyadan gelen tepkiler bugün de devam etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bu operasyonun "Türkiye'nin krizin başından bu yana teröristleri destekleme politikasından ayrı düşünülemeyeceğini" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, operasyonun sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'den Afrin'e yönelik askeri operasyonunda "itidalli davranması" ve sivil kayıpların önüne geçmesini istedi.

Nauert ayrıca, operasyonun kapsamı ve süresinin sınırlı tutulması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de operasyon öncesinde Türkiye'nin kendilerine haber verdiğini açıkladı. Mattis, önümüzdeki döneme ilişkin Türkiye ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bir çıkış yolu bulacağız" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bu harekatın insani durum üzerinde "çok ciddi riskler" yarattığını belirtti.

Le Drian, bu riskleri değerlendirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdıklarını da sözlerine ekledi. Le Drian daha sonra attığı tweet'te konunun Pazartesi günü Güvenlik Konseyi tarafından görüşüleceğini yazdı.