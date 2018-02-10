Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22'inci gününde 11 asker şehit oldu

Türk Silahla Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesine başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22. gününde 9 askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını duyurdu. Düşen ATAK helikopterinde bulunan 2 askerle birlikte toplam şehit sayısı 11 oldu. Harekâtın başından bu yana şehit olan asker sayısı ise 31'e yükseldi.

TSK, operasyonların başından bu yana "bin 141 terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.

Öğle saatlerinde ATAK tipi helikopterin Genelkurmay Başkanlığı tarafından kırıma uğradığı ifadesiyle açıkladığı düşüşü sonucu 2 askerin şehit olmasının ardından akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında 9 askerin daha şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı bildirildi.

Şehit olan askerlerden isimleri belli olanlar şöyle:

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un (33) (Mersin-Anamur), Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın (Samsun), Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (Malatya) Uzman Erbaş Enes Sarıaslan (24) (Gaziantep), Uzman Çavuş Oğuzhan Ekiz (27) (Hatay-Ersin), Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (İzmir-Bornova), Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin (Samsun).

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

2 asker daha şehit oldu

TSK daha sonra, operasyonlar sırasında 2 askerin daha şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.