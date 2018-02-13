Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik için kurban bağışı kampanyası

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Valiliği, Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nı yürüten Mehmetçik için kurban bağışı kampanyası başlattı.

Kırşehir Valisi Necatü Şentürk, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerler için \'Afrin Kahramanlarına Kurban Bağışı Kampanyası\' adı altında kampanya başlattıklarını açıkladı. Gece gündüz demeden teröristlere karşı mücadelesini sürdüren Mehmetçiğe yanında olduklarını hissettirmek istediklerini belirten Vali Şentürk, “12 Şubat-9 Mart 2018 tarihleri arasında yürütülecek kampanya kapsamında Valiliğimizce oluşturulan bir komisyon marifetiyle ilimiz genelinde hayırseverlerimizin canlı kurban bağışlarını toplayacağız. Toplanacak kurbanlar, daha sonra belirlenecek modern bir kesimhanede dualar eşliğinde İslami usullere göre kesilecek. Yozgat Et ve Süt Kurumu tarafından kavurma haline getirilip paketlenerek AFAD Başkanlığı aracılığı ile Mehmetçiklerimize ulaştırmak üzere belirlenecek bir merkeze gönderilecektir” dedi.

Türk milletinin dualarının Mehmetçik ile beraber olduğu ifade eden Vali Necati Şentürk, “Yüce Allah’tan kahramanlarımıza güç ve kuvvet vermesini, onları muzaffer kılmasını diliyoruz. Bu desteğimizi onlara, hayır duaları ederek, kurbanlar keserek ifade ediyoruz. Kırşehir Valiliği olarak Afrin Kahramanlarına Kurban Bağışı Kampanyası düzenledik. Bir komisyon marifetiyle yürütülecek kampanya kapsamında bağışlar makbuz karşılığı alınacaktır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek kampanyaya bağışta bulunmak isteyen hemşerilerimizin 0 542 562 42 43 numaralı telefonu aramaları halinde kurbanların kabul edilmesi işlemleri yapılacak ve gerekiyorsa görevlilerimiz tarafından araç temin edilerek kurbanlar yerinden teslim alınacaktır. Kırşehirli hemşerilerimizi kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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