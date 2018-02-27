Zeytin Dalı Harekâtı'nı yöneten komutan Temel: Afrin'de zengin Suriyeliler yaşıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Afrin’i Beyrut’a benzeterek, “Burada zengin Suriye’lilerin yaşadığını, her türlü zevk sefanın yaşandığını” dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzey personeli 16 Şubat’ta Afrin harekatının yöneltildiği Hatay’ı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Hatay’da, Afrin harekatının sınır bölgesinden okuduğu cihat konulu hutbe, tartışma yarattı. Ancak Diyanet’in Hatay temasları hutbe ile sınırlı kalmadı. Eski Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Ahmet Belada, başkanlığın Hatay ziyaretini fibhaber.com internet sitesindeki yazısında aktardı.

"Rahat olun, iş bitti"

Belada’nın aktardığına göre, Diyanet’in üst düzey personeli, Başkan Erbaş ile birlikte, 17 Şubat Cumartesi günü Afrin harekâtının yürütüldüğü harekat merkezini ziyaret etti. Harekatın sevk ve idare eden İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, burada Diyanet personeline Afrin harekatını anlattı. Belada, yazısında, “Temel, ‘Rahat olun iş bitti’ diyerek hepimizi rahatlattı. Afrin’i avuçlarının içi gibi bildiklerini söyledikten sonra; eğer hava muhalefeti el verirse çok kısa sürede Afrin’i alabileceklerini söyledi” ifadesini kullandı.

"Tek kurşun sıkılmadı"

Belada’ya göre, Korgeneral Temel, konuşmasında Afrin’i Beyrut’a benzeterek, “Burada zengin Suriye’lilerin yaşadığını, her türlü zevk sefanın yaşandığını” dile getirdi. Temel, “7 yıldır devam eden savaşa rağmen şimdiye kadar tek bir kurşun dahi sıkılmadı. Teröristlerle yabancılar beraberce şehri organize ediyorlar. Bizim orayı alamayacağımızı, almamız istememiz halinde de çok zayiat vereceğimize inanıyorlarmış” dedi. Korgeneral Temel, çok sayıda yabancı teröristin olduğunu söylediği Afrin’de dengelerin çok çabuk değiştiğine dikkat çekti. Temel, “Suriye birlikleri Afrin’e gelir, bayraklarını dikerlerse hiç şaşırmayın” dedi.