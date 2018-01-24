'ZEYTİN DALI'  HAREKATINI  PROTESTO ETMEK İSTEYEN 11 KİŞİ TUTUKLANDI





Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto için Kadıköy\'de toplanmak isteyen 13 kişi gözaltına alınmıştı. 11 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pazar günü Kadıköy Altıyol ve çevresinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto etmek için toplanmak isteyen 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri dün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Slogan atan kadının gözaltına alınması

-Polisin aldığı güvenlik önlemi

-Caddede eylemcileri kovalaması

-Gözaltılar

-Slogan atanlar

-Polisin müdahalesi

-Genel ve detaylar

