'Zeytin Dalı' harekatını eleştiren şüpheli adli kontrolle serbest

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da sosyal medya üzerinden \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştirip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Hayati B. (68), adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, Hayati B.\'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na \'Hayır\' yazıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettiğini belirledi. Bunun üzerine şüphelinin Bafra ilçesinde oturduğunu belirleyen polis, dün Hayati B.\'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçen dijital verilere el kondu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu tamamlanarak bugün adliyeye çıkarılan Hayati B. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kotrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.



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