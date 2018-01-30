"Zeytin Dalı Harekâtı'nda yeni hedef Baflun" iddiası

‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda, önceki gün operasyon düzenlenen Burseya Dağı’nın ardından stratejik öneme sahip 915. Tepe de ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Burseya’da üs bölgesi oluşturmak için hazırlık yaparken, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de dün bölgede incelemelerde bulundu ve askere moral verdi. Harekâttaki bir sonraki hedefin Baflun Dağı ve Meydanki Barajı bölgesi olduğu iddia edildi.

Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre; Afrin’in batısında bulunan Raco Dağı bölgesine de ÖSO birlikleri sevk edildi. Sabah harekete geçen 500 kişilik ÖSO gücü Raco ile Anten tepesi arasında 300 evin bulunduğu Mamaluşağı Köyü ve stratejik öneme sahip 915. Tepe’ye yöneldi. Operasyona Türk komandolar ve Özel Kuvvetler de destek verdi. Bölgede çatışmalar yaşanırken Türk savaş uçakları tarafından PYD’nin sığınak, barı- nak ve mühimmat depoları ateş altına alındı. Öğle saatlerinde belde çevresinde terör örgütü PYD/PKK’ya karşı tüm hâkim noktalar kontrol altına alındı. 915. Tepe’nin alınması ile harekâtın 10. gününde Afrin’in 5 beldesinde 15’i köy, biri köy altı yerleşim ile 5’i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta kurtarılmış oldu. Önceki günlerde, Bülbül Beldesi’nde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimi; Raco Beldesi’nde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 740. Tepe; Şeyh Hadid Beldesi’nde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak Köyü; Cinderes Beldesi’nde Hammam Köyü ile Mersides Tepesi; Şeran Beldesi’nde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo Köyü ele geçirilmişti.

Jetler bombaladı

Savaş uçakları Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgeleri gece boyu vurdu. El Hammam Köyü yakınında YPG tarafından döşenen mayının patlaması sonucu ise ÖSO’ya bağlı 2 kişi öldü, biri ÖSO komutanı 10 kişi yaralandı. Birliklerin yeni hedefinin ise Burseya’nın güneydoğusunda, Afrin’in kuzeyinde yer alan Baflun Dağı ve bölgesi olduğu belirtildi. Obüslerle vurulan Baflun Dağı’nın ardından Meydanki Barajı bölgesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Öte yandan, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 27 Ocak’ta 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanıp Hatay’da tedaviye alınan 11 askerden birinin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yakını olduğu öğrenildi. Yaralıları ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, “Yaralılardan biri Grup Başkanvekili’miz Özgür Özel’in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun” dedi.

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