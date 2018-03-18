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Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan asker, hayatını kaybetti

Şehit askerin, 15 Mart'ta yaralandığı bildirildi

18 Mart 2018 11:37

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtında yaralanan bir asker, hayatını kaybetti. Şehit askerin, 15 Mart'ta yaralandığı bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 15 Mart tarihinde yaralanan ve hastanede tedavisi sürdürülen bir askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

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