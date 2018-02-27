'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 39'uncu gün; 2 bin 83 terörist etkisiz hale getirildi (3)

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KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT
Kilis'teki sınır birliklerine, topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı
27 Şubat 2018 18:49
KİLİS\'E ASKERİ SEVKİYAT
Kilis\'teki sınır birliklerine, topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye\'nin çeşitli illerinden getirilen zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri alınarak, sınır hattındaki karakollara gönderildi.
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