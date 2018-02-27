'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 39'uncu gün; 2 bin 83 terörist etkisiz hale getirildi

HATAY, KİLİS, (DHA) - SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 39 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 83\'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik 20 Ocak\'ta başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 39\'uncu güne girildi.

Teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilerek sürdürülen harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 24\'ü son 24 saatlik süreçte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 83 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.