Zeytin Dalı Harekâtı'nda son durum; Darmık Dağı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında operasyonların sürdüğü Darmık Dağı'na komandolarca Türk bayrağı asıldığını gösteren görüntüler yayınlandı. Hava ve karadan ateş altına alınan bölgeye giren komandolar, dağının "PYD unsurlarından temizlendiği" bildirildi.

Harekâta katılan 57. Komando Taburu'ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin "Türk milletine armağandır" diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görülüyor.

Kayıtta, görüntüyü çeken askerin "Darmık Dağı alındı, Karşımız Kilis'in sınırından başlayarak Türk toprakları" ifadesini kullandığı duyuluyor.

Görüntünün son bölümünde de ele geçirilen zirvede bekleyen komandolar yer alıyor.