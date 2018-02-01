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"Zeytin Dalı Harekâtı'nda ikinci aşamaya geçiliyor, Reyhanlı ve Kilis roket menzilinden çıkarılacak"

"Türkiye'nin Afrin'e olan sınırına asker köprüsü kurulacak"

01 Şubat 2018 14:50

Zeytin Dalı harekatının ilk aşamasında TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin Afrin’e girdiği 7 noktanın birleştirilerek, ayrıca 20 kilometre içeri girilmesinin hedeflendiği iddia edildi. 

Karar'da yer alan Hilal Öztürk'ün haberine göre, bu şekilde Afrin kent merkezinin kelepçe taktiğiyle sıkıştırılması, aynı zamanda Hatay Reyhanlı ve Kilis’in roket menzilinden çıkartılması amaçlanıyor.

Karar'ın haberinde Türkiye’nin güney sınırlarını YPG/PYD ve IŞİD’den temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda öncelikli hedefin TSK ve ÖSO’nun Afrin’e girdiği ilk 7 noktanın birleştirilmesi olduğu öğrenildiği kaydedildi. 

Haberde, "bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre TSK ve ÖSO’nun harekata başladığı Bülbül, Şenkal, Semelkan, Raco, Behdinan, Cinderes ve Busreya Dağ arasında kalan bölgeler birleştirilerek bir köprü oluşturulacak, sınırdan 20 kilometre içeriye kadar teröristlerden temizlenerek girilecek. Böylece Türkiye’nin Afrin’e olan sınırına asker köprüsü kurulacak" dendi. Karar'ın haberine göre, sınır hattı boyunca Türk askerinin hakim olması sağlanacak. Bu şekilde Hatay Reyhanlı ve Kilis teröristlerin roket menzillerinin dışına çıkartılmış olacak. Aynı zamanda Afrin merkezine doğru kıskaç daraltılacak. Kelepçe taktiğiyle Afrin’i YPG’den arındrma harekatında finale doğru adım adım ilerlenmesi planlanıyor.   

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