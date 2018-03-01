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'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli polis ve askerler için kurban kesildi

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, daha önce merkeze bağlı köy olan Nemli Mahallesi sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli asker ve polisler i

01 Mart 2018 19:49

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, daha önce merkeze bağlı köy olan Nemli Mahallesi sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli asker ve polisler için kurban kesti.
Kurban kesim töreni, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Şehit Zafer Koyuncu Atış Poligonu\'nda yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Müftüsü Bekir Gerek, Nemli Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Koçhan ile çok sayıda mahalleli katıldı. Törende 35 koçun kesildiği törende İl Müftüsü Bekir Gerek, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan asker ve polisler için dua okudu.
Emniyet Müdürü Dinç, törendeki konuşmasında, Afrin\'e Eskişehir\'den de özel harekat polislerinin gittiğini belirterek, \"Bugün Nemli köyü muhtarımız, oradaki vatandaşlarımızla birlikte 35 kurbanı Afrin\'deki askerlerimizin, polislerimizin beladan ve musibetlerden koruması için kesiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Allah ordumuza, polisimize zeval vermesin\" dedi.
Nemli Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Koçhan ise \"Ocak ayında başlayan ve halen devam etmekte olan \'Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki askerlerimiz ve polislerimizin yanında olduğumuzu beyan etmek için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Allah kazasız, belasız dönmelerini nasip etsin. Mevzu vatansa gerisi teferruattır diyoruz. Bizim için askerimiz, polisimiz her şeyden önemlidir\" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 1 koç da temsili olarak kurban edildi. Diğer kurbanlıkların ise mezbahada kesilip, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

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