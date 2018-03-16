'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 56'ncı gün; 3 bin 530 terörist etkisiz hale getirildi (3)

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TSK'DAN AFRİNLİLERE 2 DİLDE BİLDİRİ Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla kuşatılan Afrin'deki sivillere jetlerden bildiri attı

16 Mart 2018 14:52

TSK\'DAN AFRİNLİLERE 2 DİLDE BİLDİRİ
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı\'yla kuşatılan Afrin\'deki sivillere jetlerden bildiri attı. Türkçe ve Arapça atılan bildirilerde Afrinlilerden TRT Radyosu\'nu dinlemeleri istenirken, şunlar yazıldı:
\"Değerli Afrinli Kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teroristlere dur demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin\'den ayrılmak isteyenler, TSK\'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar; sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT radyosunu dinleyin.\"

 

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