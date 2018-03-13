'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 53'üncü gün; 3 bin 393 terörist etkisiz hale getirildi (3)
AFRİN'İN 5 KÖYÜ DAHA ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ
TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 53'üncü gününde, Afrin'in Mağaracık, Dermeşkanlı, Masaracık, Karabaş ve Aşağı Kefer Dali köyleri teröristlerden temizlendi
13 Mart 2018 18:21
AFRİN\'İN 5 KÖYÜ DAHA ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ
TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 53\'üncü gününde, Afrin\'in Mağaracık, Dermeşkanlı, Masaracık, Karabaş ve Aşağı Kefer Dali köyleri teröristlerden temizlendi.
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