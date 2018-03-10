'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 50'nci gün; 3 bin 195 terörist etkisiz hale getirildi (3)

2 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 50\'nci gününde, Afrin\'in Cinderes güzergahındaki Zalka ve Şeyh Abdurrahman köylerinin kontrolünü de ele geçirdi.