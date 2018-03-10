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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 50'nci gün; 3 bin 195 terörist etkisiz hale getirildi (3)

2 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 50'nci gününde, Afrin'in Cinderes güzergahındaki Zalka ve Şeyh Abdurrahman köylerinin kontrolünü de ele geçirdi

10 Mart 2018 15:36

2 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 50\'nci gününde, Afrin\'in Cinderes güzergahındaki Zalka ve Şeyh Abdurrahman köylerinin kontrolünü de ele geçirdi.

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KÖY DAHA KONTROL ALTINDA Türk Silahlı KuvvetleriSuriye OrdusuDalı HarekâtıAfrin CinderesZalkaAbdurrahman

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