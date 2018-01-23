'Zeytin Dalı Harekatı'nda 4'üncü gün; Türk tankları, 'zırh delici' toplarla vuruyor(5)

ŞEHİT TEDAŞ ÇALIŞANI TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırındaki Kaletepe Mahallesi\'ne kurulan çadır kente yapılan saldırıda şehit olan TEDAŞ çalışanı 30 yaşındaki Şahin Elitaş\'ın cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınarak alınan Kurtlusoğuksu Mahallesi\'nde baba evine getirilip helallik alındı. Ardından Kırıkhan Mezarlık Kompleksi\'ne getirilen şehit için burada cenaze namazı kılındı. Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu\'nun kıldırdığı cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Adem Yeşildal, Mehmet Öntürk MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından 2 çocuk babası Şahin Elitaş\'ın cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Şehidin eşi Sevda, annesi Emine ve babası Bostan Elitaş tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

ŞANLIURFA\'DA 8 KİŞİYE AFRİN GÖZALTISI

Şanlıurfa\'da sosyal medya hesaplarından \'Zeytin Dalı\' harekatı ile ilgili yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'Zeytin Dalı\' harekatı aleyhinde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde zırhlı araçlarla düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sosyal medyadan harekat aleyhine paylaşımda bulunurken, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi.

Cihangir UÇ/KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)-

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