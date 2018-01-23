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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 4'üncü gün; Türk tankları, 'zırh delici' toplarla vuruyor (7)

ADANA'DAN AFRİN OPERASYONUNA 1 MİLYON BAYRAKLA DESTEK Adana Büyükşehir Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için kentte 'Bayraklar asılsın terö

23 Ocak 2018 19:30

ADANA\'DAN AFRİN OPERASYONUNA 1 MİLYON BAYRAKLA DESTEK
Adana Büyükşehir Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin kuzeybatısında bulunan Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için kentte \'Bayraklar asılsın terörün kökü kazınsın\' adıyla 1 milyon Türk bayrağı dağıtım kampanyası başlattı. MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı ile Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ\'ın da katılımıyla Adana Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan törende bayraklarını alan vatandaşlar, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları attı. Burada bir konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, Afrin\'in kendileri için sadece sınır ötesi harekât olmadığını belirtirken, şunları söyledi:
\"Afrin; sınırlarımızın öte yakasından ülkemize musallat olan terör belasının, fideliği ve fidanlığı olmuştur. Osmaniye\'nin hemen arkasında bulunan Gavur Dağları dediğimiz Amanonslar\'a terörist ihraç eden bir bataklık haline gelmiştir. Türk milletinin kuvvet ve kudretini dünya üzerinde nerede bize yönelik bir hain hareket varsa, gücümüzü ve kuddetimizi onlara karşı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendi topraklarımıza terör ihraç eden PKK\'nın oradaki uzantısı YPG ve PYD\'nin fideliği ve fidanlığı haline dönüşmüş olan Afrin\'i temizlemek, güvenli bir nokta haline getirmek için Mehmetçiklerimiz, şehit Türk analarının evlatları bir kez daha Afrin\'e harekât başlatmıştır. Onların arkasındayız.\"
Başkan Sözlü, konuşmasının ardından esnafları ziyaret ederek Türk bayrağı dağıttı.

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