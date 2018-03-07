'Zeytin Dalı Harekatı'nda 47'nci gün; 2 bin 940 terörist etkisiz hale getirildi (3)

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SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e, askeri sevkiyat devam ediyor

07 Mart 2018 18:59

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR
Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden Kilis\'e, askeri sevkiyat devam ediyor. Kente ulaştırılan tank ve obüsler ile personelin yer aldığı askeri konvoy, sınır hattındaki karakollara yönlendirildi.

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