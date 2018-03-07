'Zeytin Dalı Harekatı'nda 47'nci gün; 2 bin 940 terörist etkisiz hale getirildi (3)

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden Kilis\'e, askeri sevkiyat devam ediyor. Kente ulaştırılan tank ve obüsler ile personelin yer aldığı askeri konvoy, sınır hattındaki karakollara yönlendirildi.



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