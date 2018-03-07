'Zeytin Dalı Harekatı'nda 47'nci gün; 2 bin 940 terörist etkisiz hale getirildi

HATAY, KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 47\'nci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 2 bin 940 oldu.

TSK tarafından 20 Ocak\'ta, Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 47\'nci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı\'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekatın başından bu yana 68\'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 940 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Harekatın planlandığı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında, kara ve hava operasyonları sonucunda 68 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2940 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"