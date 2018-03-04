'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 612 terörist etkisiz hale getirildi (3)

ŞEYH HADİD BELDESİ DE KURTARILDI

TSK\'nın sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında, Afrin’in Şeyh Hadid Beldesi ve Mustakan köyü de terör unsurlarından arındırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO güçleri, Afrin\'in doğusundaki Şeyh Hadid beldesinde çatışmaların ardından öğle saatlerinde kontrolü sağladı. Belde dışında direnen bazı teröristler ile çatışmalar yaşandığı belirtilirken, harekât kapsamında Bülbül ve Raco\'nun ardından Şeyh Hadid ele geçirilen üçüncü belde oldu. Ayrıca Mustakan köyü de terör unsurlarından arındırıldı.