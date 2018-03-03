'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi (4)

İSLAHİYE\'DEN SEVKİYAT SÜRÜYOR

Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi\'nden Suriye sınırına jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları sevkiyatı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'nden çıkan timler, operasyon bölgesine hareket etti. Operasyon bölgesine gitmek üzere merkezden zırhlı araçlar ve minibüslerle çıkan güvenlik görevlilerini havadan bir helikopter de güvenlik amacıyla takip etti.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)

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