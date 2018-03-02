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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi

HATAY, KİLİS, (DHA) - SURİYE'nin Afrin kentinin teröristlerden temizlenerek Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi için 42 gün önce başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 295'e yükseldi

02 Mart 2018 12:48

HATAY, KİLİS, (DHA) - SURİYE\'nin Afrin kentinin teröristlerden temizlenerek Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi için 42 gün önce başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 295\'e yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 42\'nci güne girildi.
Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana 73\'ü son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 295 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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