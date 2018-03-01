'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 41'inci gün; 2 bin 222 terörist etkisiz hale getirildi (2)
TERÖRİST MEVZİLERİ, ÇNRA'LAR İLE VURULDU
Suriye'nin Afrin kırsalında, teröristlerin belirlenen hedefleri, çok namlulu roket atarlar (ÇNRA) ile ateş altına alındı
01 Mart 2018 13:54
TERÖRİST MEVZİLERİ, ÇNRA\'LAR İLE VURULDU
Suriye\'nin Afrin kırsalında, teröristlerin belirlenen hedefleri, çok namlulu roket atarlar (ÇNRA) ile ateş altına alındı. Üst üste atışlarla bombalanan terör örgütü hedefleri imha edildi.
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