'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 41'inci gün; 2 bin 222 terörist etkisiz hale getirildi (2)

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TERÖRİST MEVZİLERİ, ÇNRA'LAR İLE VURULDU Suriye'nin Afrin kırsalında, teröristlerin belirlenen hedefleri, çok namlulu roket atarlar (ÇNRA) ile ateş altına alındı

01 Mart 2018 13:54

TERÖRİST MEVZİLERİ, ÇNRA\'LAR İLE VURULDU
Suriye\'nin Afrin kırsalında, teröristlerin belirlenen hedefleri, çok namlulu roket atarlar (ÇNRA) ile ateş altına alındı. Üst üste atışlarla bombalanan terör örgütü hedefleri imha edildi.

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