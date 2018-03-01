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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 41'inci gün; 2 bin 222 terörist etkisiz hale getirildi

HATAY, KİLİS, (DHA) - SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 41 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 222'ye yükseldi

01 Mart 2018 13:18

HATAY, KİLİS, (DHA) - SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 41 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 222\'ye yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik 20 Ocak\'ta başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 41\'inci güne girildi.
Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana 38\'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 222 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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